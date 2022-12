Oggi l’ultimo saluto a Carlo Riccardi artista | fotografo | testimone del ’900

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nella notte del 13 dicembre è venuto a mancare il grande. Novantasei anni, da settimane ricoverato in una clinica romana, ci lascia uno dei più grandi testimoni dello scorso secolo, che con il suo lavoro e la sua perseveranza ha permesso una ricostruzione fedele del secondo dopoguerra italiano sulla traccia del suo immenso archivio fotografico. I funerali si svolgerannogiovedì 15 alle 15.30 presso la basilica di Santa Maria in Montesanto, la “Chiesa degli artisti”, in Piazza del Popolo 18 a Roma. Paparazzo per eccellenza, amico di Fellini e Flaiano, ha raccontato per oltre mezzo secolo il nostro Paese attraverso il suo continuo lavoro di documentazione fotografica.è nato il 3 ottobre 1926 a Olevano Romano, cittadina in provincia di Roma, ...