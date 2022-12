Nuovo accordo stategico tra Dazn ed Eleven Tv | saranno disponibili anche alcune gare di Serie C

(Di giovedì 15 dicembre 2022)Italia edSport hanno raggiunto unche porterà l’offerta delle piattaforme ad essere ancora più completa nelle prossime settimane. Oltre a tutta laA e tutta laB, tutta LaLiga, l’ Europa League e il meglio della Conference League, la Nfl, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, sulla piattaforma di streaming live e on demand, si aggiungeranno: il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e laA UnipolSai, una selezione delle partite dellaC di calcio trasmessi direttamente daItalia. Rugby con il Peroni Top10 e molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi. Ecco le parole ...

Agenzia Nova

Nelle prossime settimane l'offerta multisport di Dazn sarà ancora più completa. Tutto questo grazie all'accordo siglato in Italia con Eleven Sports: il colosso ...A partire da gennaio l'offerta multisport di DAZN si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti e sarà sempre più completa ...