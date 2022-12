Nuova strumentazione per la riabilitazione | il Dg Asl Volpe | “Consegniamo dei gioielli alla città”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPresentati questa mattina presso la sede Asl di via Mascellaro sofisticati e innovativi strumenti tecnologici, nella disponibilità del Centro didell’Azienda Sanitaria che, in tal modo, potrà incrementare l’offerta di efficaci sistemi di trattamento e prestazioni all’avanguardia. “Oggiprovincia unno frutto di amore e passione del dottore Iacobacci e di chi ha lavorato al progetto. – ha sottolineato Gennarodirettore generale dell’Asl – Questa struttura di fisioterapia è utilissima sia per patologie meno rilevanti che per patologie più importanti di tipo neurologico. Adesso sono presenti nel centro non solo i classici strumenti della fisioterapia riabilitativa ma anche le moderne ...