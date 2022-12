Nuoto | Thomas Ceccon | “In finale ho pensato a divertirmi”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Oggi, giovedì 15 dicembre, sono proseguiti i Mondiali diin vasca corta 2022, in corso a Melbourne, in Australia:si è classificato al quinto posto nella secondadella terza giornata, quella dei 100 stile libero maschili, con il tempo di 45?72, migliorando il personale fatto segnare in semiin 46?13. Così l’azzurro ai microfoni Rai Sport+HD a fine gara: “Ho migliorato ancora il primato personale e sono soddisfatto. In batteria non avevo spinto al massimo, avevo margine e già in semiero andato bene. Inhoed è stato così“. Va sottolineato come l’azzurro di Leosport e Fiamme Oro, allenato da Alberto Burlina, sia giunto oggi a 0.56 dall’oro. Più avanti in mattinata ...

OA Sport

