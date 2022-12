Nuoto | pagelle 15 dicembre | Martinenghi stavolta sorride a denti stretti Miressi | un bronzo che vale

(Di giovedì 15 dicembre 2022)MONDIALI2022 OGGI Giornata strana, la terza del Mondiale di Melbourne, per l’Italia. Sono arrivate tre medaglie pesanti, che in passato avrebbero fatto gridare al miracolo e invece non c’è grande gioia perchèera favorito nei 100 rana ed ha chiuso secondo alle spalle di Fink e la 4×50 stile libero a pochi metri dall’arrivo era prima e si è fatta rimontare., invece, nei 100 stile ha fatto il massimo prendendo unprezioso nei 100 stile con il record italiano eguagliato. A completare la giornata un quarto posto anche qui con qualche rammarico per Razzetti nei 200 farfalla e l’ottavo posto di Ciampi nella finale dei 400 stile. In semifinale bene Thomas Ceccon che ha staccato il biglietto per la finale dei 100 misti di domani e bene anche Lorenzo Mora che domani ...

