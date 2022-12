Nuoto | Italia con 7 medaglie a metà del percorso dei Mondiali in vasca corta | c’è amarezza per un cambio di mentalità evidente

(Di giovedì 15 dicembre 2022) L’ossessione della vittoria e il non essere mai contenti di quanto fatto: sono questi gli ingredienti che portano uno o più atleti ad ambire ai massimi livelli nello sport, come anche nel lavoro di tutti i giorni. Vivere le sfide come l’aria che si respira è frutto di unache l’Italha sviluppato con il tempo. Perché si afferma a questo? Adelnei2022 ina Melbourne (Australia), gli azzurri sono terzi nele hanno ottenuto sette: due ori, quattro argenti e un bronzo. Un bilancio che, se parlassimo di alcuni anni fa, sarebbe accolto con i fuochi d’artificio, mentre ora si vede più il bicchiere mezzo vuoto. Il caso emblematico è nel day-3 a Melbourne: due argenti e un ...

Nella finale dei 100 stile libero più veloce di sempre ai Mondiali diin vasca corta, la mano ... Medaglia d'argento per il francese Maxime Grousset (45''41), c'è gloria anche per l'con il ...Sette le medaglie vinte dall'a metà della competizione, in corso a Melbourne. Sette medaglie a metà Mondiale. Alle ... commenta l'allievo di Antonio Satta per Fiamme Oro e CentroTorino. "...Kyle Chalmers, australiano, ha vinto con il nuovo record dei campionati: 45’’16. Ora gli manca l'oro alla rassegna iridata in vasca lunga e potrà fare l’en plein. E ritirarsi ...Sette le medaglie vinte dall'Italia a metà della competizione, in corso a Melbourne. Sette medaglie a metà Mondiale. Alle doppiete d'oro e d'argento delle prime due giornate, si aggiunge la tripletta ...