Nuoto | Alberto Razzetti | “Non sono per niente felice | sentivo le gambe pesanti”

(Di giovedì 15 dicembre 2022)medaglia perai Mondiali 2022 diin vasca corta. All’interno del Melbourne Sports and Aquatic Centre, in Australia, l’italiano classe 1999 ha chiuso con un quarto posto amaro in 1:50.12 e non è dunque riuscito a confermare il trionfo dello scorso anno. Oro al sudafricano Chad Le Clos (1:48.27), argento al giapponese Daiya Seto (1:49.22) e bronzo allo svizzero Noe Ponti (1:49.42). Intervistato da Rai Sport al termine della gara,ha affermato: “Noncontento, sia per il quarto posto sia per il tempo alto. Alla fine ho fatto come stamattina ma sapevo di aver molto margine. 1’49” ero sicuro di farlo almeno, 1’50”1 invece è terribile. Nonper”., Alessandro ...

