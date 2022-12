Nuoto | 4×50 sl d’argento ai Mondiali in vasca corta Miressi | “Un peccato” Ceccon | “Ho cambiato lento”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) L’Italia ha conquistato la medaglianellastile libero ai2022 diin. Gli azzurri hanno chiuso con il tempo di 1:23.48, subendo il sorpasso da parte dell’Australia negli ultimissimi metri. I padroni di casa hanno trionfato di fronte al proprio pubblico di Melbourne con appena quattro centesimi di vantaggio sui nostri portacolori. Alessandro, Leonardo Deplano, Thomase Manuel Frigo sono così saliti sul secondo gradino del podio con un po’ di amaro in bocca, considerando il distacco particolarmente ridotto dai vincitori di giornata. Gli azzurri hanno analizzato la loro prestazione ai microfoni della Rai. ALESSANDRO: “Un, abbiamo combattuto fino alla ...

