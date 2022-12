Nucleare | dalla scintilla del Livermore al futuro del mix italiano Parla Minopoli Ain

Leggi su formiche

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Martedì il Dipartimento dell’energia statunitense ha confermato le indiscrezioni che circolavano da giorni: gli scienziati della National Ignition Facility (LawrenceNational Lab, in California) sono riusciti a generare più energia da un processo di fusionedi quanta non ne abbiano imessa. Un primato storico, vitale per la speranza di riuscire, un domani, a generare elettricità pulita in quantità massiccia. Così Formiche.net ha raggiunto Umberto, presidente dell’Associazione Italiana, per leggere l’evento e il suo impatto sullo sviluppo di questa tecnologia che è legata a doppio filo al nostro Paese. Come commenta quanto accaduto alla Nif? Il risultato annunciato è importante, si inseguiva da tempo nel campo della fusione. Ma non si faccia l’errore di immaginare che apra alla ...