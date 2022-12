“Non può farci questo” Mara Venier | pesanti accuse dalla discussa coppia tv Scoppia il caso

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 dicembre 2022)attaccata da Wanna Marchi e Stefania Nobile. Era da tempo che non sentivamo parlare delle note venditrici televisive che hanno passato diversi guai con la giustizia italiana. Dopo anni di successi, in cui le due imbonitrici è stata in grado di vendere qualsiasi cosa al pubblico italiano, dalle ‘alghe magiche’ allo ‘scioglipancia’, è arrivata una condanna definitiva. Associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata e titoli di coda alla loro attività. Tuttavia adesso la docuserie prodotta da Fremantle Italia e distribuita da Netflix “Wanna” ha nuovamente acceso i riflettori sulle due. Adesso la parola torna a loro: “Dopo 9 anni di carcere, non abbiamo bisogno di redenzione – ha detto al Corsera Stefania Nobile – È stata Netflix a cercarci. Mia madre Wanna Marchi è stata a lungo la regina della televisione. E, anche se sono 20 ...