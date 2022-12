Non le rinnovano il contratto per le foto su Onlyfans | il caso di Ilaria Rimoldi contro Gardaland

(Di giovedì 15 dicembre 2022) In questi giorni ildiè diventato una notizia virale. Tutto è partito dai titoli dei giornali, che rimarcavano il fatto che, il parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, non le avrebbe rinnovato ilper aver pubblicatoosé su. Tuttavia, in questa storia sono emerse molte incongruenze. Secondo l’intervista rilasciata recentemente al Corriere Veneto, la ragazza ha dichiarato che, dove lavorava come hostess e pilota di attrazioni, non le ha rinnovato ilperché i dirigenti avrebbero scoperto le suesu, con cui dice di guadagnare anche 5000 euro al mese: “Mi hanno fatto presente che quella è una struttura per famiglie ...

l'Adige

... se volete, lasciare un'offerta destinata all'adozione a distanza che dall'inizio dell'attività, ogni anno Paolo e Antoniogarantendo una vita migliore a bambinimolto fortunati.... questi santi sono tuttora segno di speranza e ciper il loro esempio l'invito del grande pensatore frances e Blaise Pascal : "Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo;bisogna ... Non cerca il lavoro, la questura non rinnova il permesso di soggiorno e il Tar respinge il ricorso In Viale della Liberazione non si pensa solo al ritorno in campo o all’imminente calciomercato, ma anche ai rinnovi. Oltre alla situazione legata a Milan Skriniar e a quella di Stefan De Vrij, bisogna ...Superman licenziato dalla DC. L'attore Henry Cavill che interpreta il noto personaggio ha reso noto che non sarà presente nei prossimi film sul supereroe. Secondo quanto scrive nel proprio profilo ...