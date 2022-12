“Non ideologia | ma musica” | Cristina D’Avena spiega perché ha detto sì alla festa di Fratelli d’Italia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La sua manager (nonché sorella) hacheha una forte simpatia per Giorgia Meloni e che non disdegnerebbe un duetto con lei. Ma oggi, dopo 24 ore di polemiche, la stessa cantante di quelle canzoni che hanno segnato generazioni di piccoli e grandi telespettatori di cartoni animati è voluta intervenire perre i motivi che l’hanno spinta a dire “sì” all’invito di cantare in piazza per ladia Roma. E la sua esibizione si terrà proprio nella giornata di oggi, giovedì 15 dicembre. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@davenaofficial)...

E si comprende bene dai profili che emergono e dalle relazioni e convergenze, chesi tratta di ... Caduta, o quasi, quell'e il suo anelito salvifico e rivoluzionario, la mentalità è ...In rete si sta diffondendo l'nazista e fascista nella totale indifferenza. Ci sono ... Io scrissi a Zuckerberg di chiudere quelle pagine della vergogna e mi è stato detto che questo...La sua manager (nonché sorella) ha detto che Cristina D’Avena ha una forte simpatia per Giorgia Meloni e che non disdegnerebbe un duetto con lei. Ma oggi, dopo 24 ore di polemiche, la stessa cantante ...Le parole della cantante arrivano in risposta agli attacchi subiti per aver accettato di presenziare all'evento organizzato dal partito di Giorgia Meloni ...