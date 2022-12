ilGiornale.it

No alle culture intensive, ma il monito vale per quelle degli altri, le mele Val di, invece ...un test semplice: provate a chiedere la differenza tra zappa e vanga. Abbonati per continuare a ......contenti di poter apprezzare il lavoro di comunicazione chetutti i giorni nel corso dell'anno. Come in altre precedenti occasioni, cerchiamo di aprire questo spazio di scambio informale che... "Non fate l'errore di copiare gli uomini". Paolo Crepet parla alle donne