Noi moderati | Andrea Costa nominato responsabile Salute

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Il presidente del Gruppo parlamentare Noi, Maurizio Lupi, haoggi, già sottosegretario allanel Governo Draghi,dell'areadi Noi. È il riconoscimento -si legge in una nota- per il lavoro svolto dadurante il precedente mandato governativo e la particolare attenzione che l gruppo parlamentare di Noivuole porre alle tematiche che riguardano lae, in generale, il benessere dei cittadini.

Corriere della Sera

La proposta è stata avanzata da Maurizio Lupi, di: si tratterebbe di una riduzione dell'assegno da otto a sette mesi per i beneficiari occupabili . Così facendo si risparmierebbero 200 ......e centristi, leghisti, liberali e destrorsi. Nessuno ha mai rubato nel ruolo di difensore ... dei mondiali di calcio nel Qatar è arrivata ossessivamente da, solo la battaglia - in campo, ... Lupi (Noi Moderati): Manovra seria, ma serviva più coraggio. Reddito via dopo 6 mesi Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Il presidente del Gruppo parlamentare Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha nominato oggi Andrea Costa, già sottosegretario alla Salute nel Governo Draghi, responsabile dell’area ...Salta la proroga del superbonus al 31 dicembre. Alla fine la scadenza per chiedere l'incentivo alle ristrutturazioni al 110% resterà fissata, secondo quanto si apprende da fonti del ...