Nikita Pelizon smascherata | ha sempre finto con Luca Onestini? Lui la mette spalle al muro

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 15 dicembre 2022) In queste ore c’è stato un confronto molto interessante traal GF Vip. Tra i due sembrava stesse per nascere una storia, tuttavia, d’improvviso la situazione si è parecchio raffreddata. A far gelare tutto è stato soprattutto, il quale ha ammesso di non viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda della L'articolo proviene da KontroKultura.