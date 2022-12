Neymar | passatala delusione? Boom di like ad una sexy calciatrice croata

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il Brasile diè stato eliminato dai Mondiali di calcio del Qatar 2022 ai quarti di finale, per mano della Croazia, cedendo ai calci di rigore. Nonostante il ko, però,non ha smesso di gradire colei che è definita lapiùdel mondo,. La stella del Brasile, ancora prima di sapere che la Croazia sarebbe stata devastante per lui e i suoi compagni, metteva spessoalla bella Ana Markovic nei suoi post sui social. Ancora adesso, dopo l’eliminazione del Brasile,continua a gradire la bellae non risparmia isui social nonostante il dolore causato proprio dalla Croazia. Ana Marovic è una star internazionale del calcio femminile e sui social ama mostrarsi in tutta la sua bellezza ...