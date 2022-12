NBA 2022 2023 | Jokic trascina Denver | ok Banchero nel successo dei Magic

(Di giovedì 15 dicembre 2022) A prendersi la scena nella notte italiana tra mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre, in cui si sono disputati numerosi match della regular season NBA, è Nikola. Il talento serbo ha guidato iNuggets alla vittoria per 143-128 contro i Washington Wizards grazie ad una prova da 43 punti, 14 rimbalzi e 8 assist. Grazie a questoresta stabile al terzo posto e si avvicina alla vetta della Conference. Prosegue l’incubo trasferte per i Golden State Warriors, che lontano dalla Oracle Arena non sanno vincere. Contro gli Indiana Pacers è arrivata la tredicesima sconfitta su quindici gare in trasferta nonostante un Curry da 38 punti. Damian Lillardi Portland Trail Blazers alcontro San Antonio, mentre il ...

Serata storica: 119.1 punti di media in 10 partite approfondimento Chi schiaccia di più in: in tre fanno il vuoto La prestazione storica di squadra dei Nuggets è il massimo realizzato in una ...Quanto a immagine, laha fagocitato quella del basket di casa nostra: gli appassionati passano ... Leggi i commenti Basket Italiano: tutte le notizie 15 dicembreBasket: nulla di grave per Clint Capela che è già rientrato in campo dopo aver saltato un incontro per un problema a un tendine d'Achille.Nella notte italiana, LaMelo Ball è tornato finalmente in campo dopo un mese di assenza per un infortunio alla caviglia. Per LaMelo è solo la quarta partita di questa stagione, sempre per un problema ...