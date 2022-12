Natale 2022 | è caro panettone e pandoro | “Aumenti medi del 37%”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – Panettoni e pandori saranno quest’anno particolarmente “salati” a causa dei fortissimi incrementi dei prezzi al dettaglio che interessano i due dolci tipici delle festività natalizie. A lanciare l’allarme il Codacons, che ha messo a confronto i listini delle principali catene commerciali in vigore a dicembre 2021 con quelli attuali, per verificare come sono cambiati i listini al pubblico di questi due prodotti. Al netto di offerte speciali e promozioni sottocosto, per panettoni e pandori industriali si registranodei prezzi ina del +37% rispetto allo scorso anno, con punte per alcune marche del +59%, spiega il Codacons. Va meglio sul fronte dei panettoni artigianali, che aumentano “appena” del 10%. Considerando che in base agli ultimi dati disponibili il mercato italiano di panettoni e pandori vale circa 700 milioni di euro ...