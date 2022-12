Natale 2022 | cosa comprano gli italiani sotto le feste

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Secondo un’indagine del Codacons, commissionata per capire quali siano quest’anno i doni più acquistati e destinati a parenti e amici, il caro-prezzi ha rivoluzionato le abitudini dei consumatori, alle prese con le compere natalizie, andando così a modificare la graduatoria dei prodotti più donati durante le. Quali sono i regali più donati In cima “top ten” dei regali si trovano vestiti e accessori. L’abbigliamento rappresenta per gliun dono innanzitutto utile, da destinare alle persone amate. I giochi per bambini si attestano al terzo posto, perdendo una posizione, scalzati quest’anno dai regali enogastronomici, che giungono in seconda posizione. Ciò evidenzia come glisiano sempre più attirati da cibi e bevande “Made in Italy”, prodotti che negli ultimi anni sono entrati nella top ten dei regali di ...

Cosa fare allora se si è influenzati prima del cenone di Natale? 'Se si è raffreddati, influenzati, o si ha un pochino di febbre è meglio stare a casa propria e non andare', avverte l'esperto. " Non ho capito il regalo di Natale che la presidente Lagarde ha voluto fare all'Italia ". E in un ... che si porterebbe in media sull'8,4% nel 2022 per poi scendere al 6,3% nel 2023". Natale 2022 festività non goduta: ecco come cambia la busta paga. Inserito nella Fabbrica di Natale organizzata dal Comune di Lucca e nel calendario di Vivi Lucca, sabato (17 dicembre) alle 16 all'ex museo del fumetto in piazza San Romano si terrà un concerto di ...