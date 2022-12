Napoli tutto su Bereszynski | scambio Zanoli con la Sampadoria Giuntoli al ritorno da Genova

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ilpunta su Bartosgiocatore di proprietà della Sampdoria: pronto locon Alessandro. La formazione di Luciano Spalletti è prima in classifica con 8 punti di vantaggio sulla seconda e vuole affidarsi all’esperienza per blindare la fascia destra.ha 22 anni e deve ancora trovare la sua giusta dimensione, giocare con continuità e dare sfogo a tutte le sue qualità, anche sbagliare ma con serenità. La squadra partenopea non si può permettere giri a vuoto, nonostante il margine di vantaggio dia un minimo di respiro. Ma nel calcio nulla può essere dato per scontato. Ed allora c’è Bereszynsky un over 30 con 300 partite in totale giocate di cui 200 in Serie A, a cui si aggiungono una cinquantina di partite con la Nazionale. Insomma l’usato garantito, l’esperienza in caso ...