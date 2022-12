(Di giovedì 15 dicembre 2022) La denuncia del direttore dell'azienda sanitaria metropolitana Ciro Verdoliva. Tre dipendenti sospesi. Sono in corso gli ...

Unda ben 24 milioni di euro che non scalfisce le finanze di Imperiale e neppure il ... un'operazione giunta al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di. ... Napoli, ammanco milionario all'Asl 1: la procura apre un fascicolo d'indagine La denuncia del direttore dell'azienda sanitaria metropolitana Ciro Verdoliva. Tre dipendenti sospesi. Sono in corso gli accertamenti ...L'indagine della Guardia di Finanza su presunte false fatture. La voragine nei conti potrebbe superare i 5 milioni di euro ...