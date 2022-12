Mugnano | in giro con 4kg di cocaina pura | era nascosta nel cruscotto dell’auto

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Incon 4 chili dinel. Lo stupefacente, trasportato da Antonio Marrone, 48enne con precedenti, è stato scoperto dai Carabinieri del nucleo investigativo di Napoli durante una perquisizione veicolare, avvenuta a, in provincia di Napoli. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

