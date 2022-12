Mourinho non risponde alle domande sulla panchina del Portogallo VIDEO

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Joséè stato braccato dai giornalisti portoghesi all’arrivo all’aeroporto di Faro. Il tecnico della Roma non ha rispostonumeroseche gli sono state postepossibilità di vederlo come futuro selezionatore lusitano. Mou non ha però perso il buon umore raccogliendo da terra la spugnetta del microfono di un reporter portoghese per poi consegnarla al diretto interessato sorridendo: “Stai attento”. L’arrivo della #ASRoma inI giornalisti lusitani assalgono #, ma il tecnico giallorosso nonsulle voci che lo accostano alladella nazionale portoghese #Algarve #ritiroRoma pic.twitter.com/db364iM7K2 — laroma24.it (@LAROMA24) December 15, 2022 Le ...

