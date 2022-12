MotoGP | Francesco Bagnaia | “Sensazioni contrastanti sulla nuova moto | ma sono positivo in vista dei test”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) A margine della conferenza stampa di presentazione della festa ‘Campioni in Piazza’, organizzata dalla Ducati a Bologna per celebrare la doppietta mondiale-Superbike,ha parlato ai microfoni dell’ANSA sulle prospettive indella prossima annata. “E’ stato un lungo viaggio che ha dato i suoi frutti. E’ stato molto bello.molto contento, da italiano, di avere portato al primo posto la Ducati. E’ incredibile e festeggiare qui a Bologna ancora di più.molto contento di questa serata“, spiega Pecco a oltre un mese di distanza dal trionfo iridato di Valencia nella classe regina delmondiale.GP23, laDucati che prenderà parte al prossimo campionato: “Ci ...

