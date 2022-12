Globalist.it

L'ambasciata russa a Washington ha lanciato un monito contro l'ipotesi dei missili Patriot Usa a Kiev: "Se fosse confermato, assisteremo ad un altro passo dell'amministrazione (Biden, ndr) che può ...... anche se sottolinea che'considera le armi nucleari uno strumento di difesa'. Gli Usa replicano: 'Irresponsabile evocare la minaccia nucleare' e annunciano nuove sanzioni . Borrell: '... Mosca avvisa Washington: “Ci saranno conseguenze imprevedibili con i Patriot Usa a Kiev” Monito contro l'ipotesi dei missili Patriot Usa a Kiev: «Se fosse confermato, assisteremo ad un altro passo dell'amministrazione (Biden, ndr) che può portare a conseguenze imprevedibili» ...La cultura russa, da quando è iniziata la guerra in Ucraina, è stata “rimossa” in Occidente. E il Teatro alla Scala di Milano, che ha messo in scena per la prima del 7 dicembre l’opera Boris Godunov è ...