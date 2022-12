“Morto tra le luci di Natale” La scoperta choc nell’appartamento | le ipotesi degli inquirenti

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Uomo di 76 anni trovatoa Cesena. È giallo in Emilia Romagna dove un anziano, nel primo pomeriggio di mercoledì 14 dicembre, è stato trovato senza vita nel suo appartamento di via Marconi dalla vicina di casa. A colpire sono le condizioni in cui è stato rinvenuto l’uomo. Egli infatti era nudo e aveva sia al collo che ai piedi le tipichedi. La donna ha immediatamente chiamato i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La vicina di casa era solita andare a trovarlo, ma niente poteva prepararla al macabro spettacolo che si è trovata di fronte quando è entrata nella sua abitazione. Leggi anche: “Fuggite tutti”. Incendio al McDonald’s: panico tra i clienti. Vigili del fuoco sul posto Ledopo il ritrovamento dell’uomoin casa Sul posto sono giunti ...

Come ricostruisce 'Arezzo notizie', nella notteil 14 e il 15 dicembre un 21enne stava ... Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, il 21enne èdurante il trasporto presso l'ospedale ...... all'epoca le musiche erano state scritte da James Horner,nel 2015 in un incidente aereo. ...una battaglia e l'altra, saranno tutti costretti ad affrontare un nuovo pericolo che incombe e ...L'incidente è avvenuto in corrispondenza della coda formatasi a causa di un precedente incidente al km 307, "dove era presente uno scambio di carreggiata per un cantiere ...Un 27enne è morto in un incidente ieri sera lungo viale Palmiro Togliatti. Il suo scooter si è scontrato con un’auto e l’impatto gli è stato fatale. Tragedia sulla strada in viale Palmiro Togliatti a ...