Mondiali | sfuma sogno del Marocco Ma i tifosi | orgogliosi di voi

La finale della Coppa del Mondo in Qatar sarà Francia - Argentina. È esplosa la festa per le strade di Parigi, Marsiglia e altre città dopo la vittoria per 2 - 0 nella semifinale con il Marocco. Anche ...Nicolò Martinenghi è d'argento nella gara dei 100 rana. Aiin vasca corta in corso di svolgimento a Melbourne , l'atleta azzurro confeziona una buona ... Per Martinenghiil sogno di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ai mondiali in vasca corta in corso di svolgimento a Melbourne ... l’italiano chiude in 56.07 mentre per il bronzo basta il crono di Peaty di 56.25. Per Martinenghi sfuma il sogno di piazzare un tris ...