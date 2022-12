Mondiali nuoto vasca corta Melbourne 2022 | il medagliere completo

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ecco ildeidiin, in programma a(Australia) da martedì 13 a domenica 18 dicembre. Di scena la rassegna iridata sui 25 metri della piscina all’aperto delSports and Aquatic Centre situato nell’Albert Park della capitale del Victoria. La squadra italiana, piena di talento in svariate discipline, come abbiamo potuto ammirare in estate neie negli Europei inlunga, si presenta ai nastri di partenza tra le favorite per ottenere risultati importantissimi. Ecco quindi ilaggiornato gara per gara: tra parentesi, nell’ordine, gli ori, argenti e bronzi vinti. IL CALENDARIO ...