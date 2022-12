Corriere dello Sport

Non c'era certo dubbi a riguardo: tutta Napoli tiferà l' Argentina nella finale deiin Qatar contro la Francia , nel nome ovviamente di Diego Maradona . Per sostenere Messi e compagni, la città ha voluto fare un regalo ai tifosi partenopei: verrà esposto infatti a Castel ...Dov'erano coloro che dissero di non voler guardare nessuna partita deiIo non ho avuto ...la Francia ha schierato le forze di polizia per questa partita che verrà trasmessa nei: i ... Mondiali, maxischermi a Napoli per tifare Argentina nel nome di Maradona Non c'era certo dubbi a riguardo: tutta Napoli tiferà l'Argentina nella finale dei Mondiali in Qatar contro la Francia, nel nome ovviamente di Diego Maradona. Per sostenere Messi e compagni, la città ...Il rapporto tra l’Argentina e il popolo partenopeo è fortemente sentito, uniti dalle prodezze di Diego Armando Maradona, è rimasto un forte sostegno reciproco da ambedue le parti. I napoletani vorrebb ...