Mondiali in Qatar | la moglie del giornalista Wahl svela le cause della morte

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il Mondiale inè stato sconvolto dalladi Grantsportivo americano deceduto a 49 anni durante la partita tra Argentina e Olanda. Il fratello aveva alimentato i dubbi sulladell’uomo, gli ultimi aggiornamenti sono arrivati dalladi. I dettagli sono astatiti alla Cbs da Céline Gounder, specialista in malattie infettive ed epidemiologa presso la New York University. E’ stato comunicato l’esito dell’autopsia. “l’autopsia è stata eseguita dall’ufficio del medico legale di New York City. Grant è morto per la rottura di un aneurisma dell’aorta ascendente a crescita lenta e non rilevato, con annesso emopericardio. La pressione al torace che ha sperimentato poco primasua ...

inhanno sollevato moltissime polemiche : dalle condizioni di lavoro e dalle morti degli operai che hanno costruito gli stadi e gli alloggi, passando per il regime qatarino che viola ...- Scatta l' allarme nella Francia di Deschamps in vista della finale deicontro l'Argentina. Ci sono diversi giocatori francesi influenzati e due di loro, Rabiot e Upamecano , hanno ...Ai club vanno circa diecimila euro al giorno per ogni giocatore impegnato ai Mondiali in Qatar, Juve al primo posto Aveva solo quattro giocatori l’Atalanta ai Mondiali in Qatar ma grazie alla lunga pe ...Qatar 2022 sta per volgere al termine. L'ultimo atto tra Argentina e Francia, in programma il 18 dicembre, chiuderà uno dei Mondiali più discussi della storia.