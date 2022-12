Mondiali 2022 | il Manchester City ha fissato 4 | 5 milioni di sterline di risarcimento FIFA – rapporto

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sito inglese:(si apre in una nuova scheda) Secondo quanto riferito, sono in fila per ricevere 4,5didallaper la Coppa del Mondodei loro giocatori (si apre in una nuova scheda) spettacoli. Ladistribuirà 169diai club di tutto il mondo, con gli importi pagati in base a quanti giocatori avevano al torneo e fino a che punto sono arrivati. Secondo I tempi (si apre in una nuova scheda)Ilriceverà quasi il doppio rispetto a qualsiasi altro club della Premier League. In effetti, le uniche altre squadre del campionato che dovrebbero ottenere più di 2di, figuriamoci 4di ...