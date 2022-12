Mondiale per Club | Conegliano comincia bene e batte il Dentil Praia

Brutta disavventuraLautaro Martinez e Agustina Gandolfo in Qatar. L'indomani della vittoria dell' Argentina3 - 0 contro la Croazia , la coppia - in uscita libera - si sarebbe fermato in un centro commerciale di Doha in cui, all'interno di un bar, ha ordinato una bevanda, nella fattispecie un succo di ..... classe 2001 che quest'anno ha scalato il rankingraggiungendo il 114esimo posto. Il challenger del padel al Pala Gianni Asti "Noi ormai viviamo a Torino, viviamoTorino. Torino e il ...Il giornalista americano Grant Wahl è morto per la rottura di un vaso sanguigno del cuore, come riportato dalla sua famiglia: l'autopsia svolta a New York ha mostrato che il 49enne ha… Leggi ...Le semifinali dei Mondiali di Qatar 2022 ci hanno regalato spettacolo e soprattutto una delle più prestigiose finali nella storia dei Mondiali: all'ultimo atto si sfideranno l' Argentina di Lionel Sca ...