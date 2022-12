Miyazaki ritorna con un nuovo film nel 2023

Sky Tg24

...mesi fa sappiamo che il titolo sarà ambientato in " un mondo sci - fi creato da Hidetaka",... dopo un periodo di inattività,a preoccupare le forze in gioco che tentano di comprendere ...Il vostro obiettivo nell'avventura creata da Hidetakae George R. R. Martin è quello di ... gettando il protagonista nell'apocalisse nordica insieme al figlio Atreus, il qualein una ... Studio Ghibli, Hayao Miyazaki torna in sala con il nuovo film “How Do You Live” Hayao Miyazaki ritorna con un nuovo film, che sarà disponibile dal 2023 e di cui ha già annunciato titolo provvisorio e locandina.