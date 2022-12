Miretti come Pirlo? La somiglianza è incredibile Video

(Di giovedì 15 dicembre 2022)ha fatto intravedere in allenamento delle movenze identiche a quelle del geometra Andrea. I tifosi sognano a occhi aperti. Fabioè uno dei migliori talenti usciti fuori dalla fucina della Juventus. Lui e il compagno di merende Fagioli sono probabilmente le più grandi promesse del vivaio. Tuttavia, soprattutto in altri ruoli, c’è ulteriore abbondanza di talento. Instagram-La PresseAlcuni di questi sono emersi col duro lavoro. Altri, erano già predestinati per grandi cose. C’è invece chi abbraccia entrambe le caratteristiche. Questo è proprio il caso del giocatore citato appena sopra. Per stile di gioco e caratteristiche, laconnon è poi così tanto evidentesi vuole fare intendere. Dell’ex allenatore della Juventus non c’è granché da dire: la ...

... 19 anni e già due gol in Serie A, ci sonoe Fagioli , ultimi gioiellini sfornati dal vivaio della Juve, protagonisti nella rimonta dei bianconeri in classifica, e poi altri under - 20...... sta vivendo una 'seconda giovinezza'centrale. Nulla che possa incrinare le certezze della ... Davanti a loro Manuel Locatelli in versione play avanzato oppure uno tra Fabioe Nicolò ...La Juventus vuole fare mercato, ha bisogno di rinnovare alcuni reparti, come l'aggiunta di un difensore centrale affidabile, così come il rafforzamento delle corsie, ma la domanda che ...Cherubini è pronto ad allungare il contratto al difensore brasiliano, sempre più leader della squadra. Anche se fare previsioni sul futuro della Juventus non è l’esercizio più semplice del mondo, per ...