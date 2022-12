Milly Carlucci pronta a sfidare Maria De Filippi | punta su un altro volto della tv

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Si prospetta un’impegnativa competizione traDe. La regina del sabato seraè impegnata con gli ultimi preparativi per la finale di Ballando con le Stelle, in onda venerdì 17 dicembre, come la stessa conduttrice ha annunciato durante l’ultimata. Ormai anche questa edizione è giunta al termine e ancora una volta ha regalato al pubblico gioie ma anche dolori. Soprattutto ci si riferisce ai recenti scontri tra i giudici, per i quali si sono alzati un po’ troppo i toni. A tal proposito, anche Alberto Matano, custode del tesoretto, ha sottolineato il mancato rispetto che n’è conseguito, invitando a divertirsi, semplicemente.De ...

Tuttosport

... secondo cui la showgirl argentina avrebbe percepito un cachet di circa 30mila euro per essere ballerina per una notte nello show del sabato sera di Rai1 condotto da. "Ecco il nome del ..."Dopo 'Ballando con le stelle' farò il conduttore in tv". Così Alessandro Egger, uno dei concorrenti del programma di, in diretta in radiovisione su Rtl 102. 5 News nel corso di 'Trends & Celebrities'. "Ho avuto dei contatti e a questo punto - non posso ancora dirvi dove e quando - lascerò Milano - ... Ballando con le Stelle, svelata la cifra sborsata per la partecipazione di Wanda Nara Paolo Belli sarà il fulcro di Telethon oltre ad atteso protagonista nelle due serate finali di Ballando con le stelle, lo show del ...Ballando con le stelle, la soubrette argentina ha percepito un cachet importante per andare ospite da Milly Carlucci Il rumor Alberto Dandolo è tornato ...