Milano | medico ucciso a colpi di accetta A colpirlo un 62enne originario della provincia di Messina

L'uomo, un 76enne, era stato colpito ieri con un fendente alla testa. Il decesso è avvenuto all'Ospedale San Raffaele, dove era ricoverato. E' morto aildi 76 anni che ieri era stato ferito con un colpo di machete nel parcheggio del Policlinico San Donato. L'uomo aveva subito un fendente alla testa. Ricoverato al San Raffaele, era in ...L'uomo ha confessato davanti ai carabinieri che l'hanno rintracciato nelle ore successive nella sua abitazione a Rozzano (). Ha sostenuto che in passato era stato in cura dalper un ...Il medico aggredito nel parcheggio del Policlinico, dopo aver lottato tra la vita e la morte per 36 ore, non ce l'ha fatta. Ieri sera è deceduto nel reparto di terapia intensiva. Confermato il fermo p ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...