Milano | Corvetto | tentato omicidio per gelosia | polizia arresta due complici per l’ episodio avvenuto lo scorso 13 novembre in piazza Bonomelli

Corriere Milano

Troppe rapine, liti e risse anche violente. Per questo motivo il questore ha deciso di chiudere la discoteca Pura Vida di via Boncompagni, zona, sospendendo per 15 giorni la licenza al gestore. Nella mattinata di giovedì 15 dicembre i poliziotti hanno notificato la sospensione al titolare. Il provvedimento è scattato dopo che gli ...Il fatto avvenne in piazza Bonomelli, a. Un uomo italiano di 33 anni, dopo avere minacciato ... in zona, dove (dopo essersi vantato davanti ai genitori di quanto aveva compiuto) ... Agguato al Corvetto, spara alle gambe del rivale in amore: arrestati i due complici del 33enne (MIANEWS) Il locale è destinatario di numerosi esposti di risse e aggressioni tra avventori e rapine consumate all’esterno, l'ultima nel mese di ottobre dove un uomo è stata aggredito e preso a bottig ...La polizia, coordinata dalla procura di Milano, ha eseguito Milano Corvetto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Milano Corvetto