Milan | Tatarusanu non brilla | un’altra occasione contro il Liverpool

(4 - 2 - 3 - 1):; Kalulu, Gabbia, Tomori, Pobega; Tonali, Vranckx; Saelemaekers, Adli, Rebic; Origi. Allenatore: Pioli. Dove vedere la partita in tv e streaming L'incontro sarà ...Commenta per primo Nuova parte di stagione, vecchie abitudini. Il ritiro invernale delè stato inaugurato dalla sfida persa 2 - 1 contro l'Arsenal, valida per la Dubai Super Cup, ..., ..."Tatarusanu non brilla. Maignan è pronto per la Salernitana": titola così questa mattina che spiega che il portiere romeno continua a non convincere, tanto che il Milan ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...