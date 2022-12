Milan | Leão su Theo | ‘Il miglior terzino sinistro del mondo’

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Una prestazione fenomenale sublimata con un da record.Hernandez ha trascinato la Francia in finale elo celebra su Twitter:...

Calciomercato.com

Francia - Marocco, Theo scatena i tifosi del. Il gol di Theo ha scatenato i tifosi del, come Massimiliano: "La Francia è il". Alessandro entra in clima derby: "Pensa a essere un'...Calciomercato, Leao a Dubai: il punto sul rinnovo Rafael©LaPresseLa questione rinnovo sarà, chiaramente, oggetto di discussioni per i prossimi giorni. La matassa è davvero ingarbugliata: ... Milan, il tormentone Leão durerà ancora a lungo