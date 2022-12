Migranti | il sospetto di Piantedosi sul complotto della Ocean Viking | «Voleva farci litigare con Parigi?» – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il governo Meloni pensa a sanzioni «più efficaci» contro le navi Ong. A confermarlo il ministro dell’Interno, Matteoche, parlando alla festa per celebrare il decennalenascita Fratelli d’Italia a Roma, ha confermato che l’esecutivo è al lavoro su una «traccia normativa per rendere più efficace la non rassegnazione che l’Italia sia l’unico punto di sbarco: ci sarà un quadro di regole sulle Ong come navi private, che ora sono senza regole e ci impongono le loro azioni». Il titolare del Viminale ha aggiunto che «non può bastare una visita medica a bordo per depotenziare l’azione del governo» e sottolineato che il governo non intende «gravare il quadro penale o azioni manettare». Quanto alle tempistiche, il ministroconfida che la nuova norma possa arrivare nelle «prossime settimane, o nei prossimi giorni». Il ...