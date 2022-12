Mick Schumacher in Mercedes nel 2023 | la prima foto con i nuovi colori

Agenzia ANSA

L'annuncio dell' ingaggio dicome terzo pilota da parte della Mercedes non ha sorpreso nessuno. Fin da quando è diventato chiaro che la Haas non avrebbe confermato il tedesco e che anche il rapporto con la Ferrari ...riparte dalla Mercedes. Il pilota tedesco, figlio del sette volte iridato Michael, sarà il terzo pilota della scuderia guidata da Toto Wolff per la stagione 2023. "Sono entusiasta di ... F1: Mick Schumacher alla Mercedes come pilota di riserva Toto Wolff ha spiegato tutta la sua ammirazione per Mick Schumacher, appena ingaggiato dalla Mercedes come pilota di riserva ...ROMA (ITALPRESS) – Finisce il rapporto fra le rosse e il figlio di Michael Schumacher, icona dell’automobilistico e delle Ferrari. “Dopo quattro anni di militanza nella Ferrari Driver Academy, la Scud ...