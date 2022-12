“Mi vergogno dello scandalo a Bruxelles | la questione morale è entrata dentro di noi” | Cuperlo e l’autoanalisi del Pd per il Qatargate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Prima lo sconcerto, poi l’autoproclamazione di parte lesa, nel caso degli esponenti sfiorati dal tema la professione d’innocenza e ancora, infine, la richiesta di leggi per una maggiore trasparenza. E’ il momento deldel Partito democratico. E il giudizio più duro arriva da Gianni, ex presidente del partito, ora deputato. “Ho detto che mi– risponde in un’intervista al settimanale di The Post Internazionale – Lateorizzata da Berlinguer èdi noi, nella sinistra. C’è un abbassamento della soglia di sorveglianza. L’accesso al potere è diventato, in alcuni casi, il fine ultimo. Il resto è conseguenza. Se sopprimi ogni forma di ...