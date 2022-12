“Mi sono rotto il ca*!” GF Vip 7 | Edoardo Tavassi al punto di rottura | furia davanti agli inquilini

(Di giovedì 15 dicembre 2022) GF Vip 7,e Micol Incorvaia ai ferri sempre più corti.loro la coppia che in queste ore sta monopolizzando l’attenzione insieme al triangolo formato da Giaele De Donà, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Ginevra che è stata smascherata da Attilio Romita. Si parlava del loro rapporto e quando lui ha spiegato che “se lei fosse entrata da fidanzata, io non mi sarei preso tanta confidenza perché mi sarei messo nei panni del fidanzato”, è intervenuto il giornalista che gli ha raccontato tutta la verità. “Quella cosa che era nata prima del GF Vip ha detto che c’è, le ho chiesto “e Antonino?” Ha detto “Con lui va bene così com’è”state le parole di Attilio Romita all’hair stylist. Un capitolo che resta aperto mentre si chiude quello trae ...

Il Fatto Quotidiano

... 'schiatta', 'culo' fino al gesto del dito medio". Ad anticipare all'Adnkronos i risultati ... quanto a fantasia e disprezzo: 'locusta', 'montone', 'zotico', 'mangia merda' e 'vecchia mummia'......si può ammirare un soprammobile destinato al centro di raccolta perchésu un fianco. La fantasia aiuta a sistemare gli oggetti in modo tale che non si notino i difetti". Anche le palline... Travaglio a La7: “Mi sono rotto, chi non paga le tasse è un ladro ROMA (ITALPRESS) – Cinque nuove rotte da Roma Fiumicino. Wizz Air ha annunciato un’ulteriore crescita con l’assegnazione di due dei più recenti Airbus A321neo alla sua base nella capitale italiana. L’ ...Wanda Nara è tornata a confermare la fine del suo rapporto con Mauro Icardi. Wanda Nara è tornata a parlare della sua discussa rottura da Mauro Icardi e, nonostante i due si siano mostrati insieme all ...