“Mi sento male | chiamate qualcuno” Paura al GF Vip | le urla all’improvviso nella casa

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Momenti di grande tensione e persino di panico al GF Vip 7. La liaison anelata dal web non s’ha da iniziare. Gli Incorvassi, come li avevano battezzati su Twitter, ahimé non ingranano. E anzi, potrebbero pure vivere una frattura inguaribile nel loro legame. Edoardo Tavassi ha sparlato di Micol Incorvaia con la sua acerrima nemica, la fidanzata del suo ex, AntoFiordelisi, così ha avuto una crisi. D’altra parte come non comprenderla, mettendosi anche soltanto per un momento nei suoi panni. Però è anche vero che Edoardo Tavassi in questi ultimi giorni si è sentito fortemente preso per i fondelli da Micol Incorvaia, sempre incerta riguardo alla loro attrazione, che perciò non riesce mai a sbocciare. Non riesce più a stare appeso a un filo. Infatti si è sfogato con AntoFiordelisi, lei ha gettato benzina sul fuoco. GF Vip 7, le ...