“Mi hanno licenziato dopo il periodo di prova | fin qui nulla di strano ma dietro c’è un paradosso”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) di Luca Battani Gentile redazione del Fatto Quotidiano online, Approfitto di questo spazio per raccontarvi la mia ultima esperienza lavorativa, la quale mi ha fornito diversi spunti di riflessione in merito al tema della disoccupazione giovanile e sulla tipologia di contratti che tuttora regola il mercato del lavoro, in particolare a partire dalla riforma Poletti e dal Jobs Act implementati dal governo Renzi qualche anno fa. Mi chiamo Luca, ho 25 anni e sono uno studente-lavoratore prossimo al conseguimento della laurea magistrale. Recentemente ho trovato lavoro come magazziniere-scaffalista presso una nota catena operante nella Gdo (grande distribuzione organizzata) nella mia regione d’origine, la Sardegna. Pur non avendo grosse esperienze alle spalle, l’azienda mi ha proposto un contratto part-time di apprendistato della durata di 3 anni che non ho esitato ad accettare, sia perché le ...

Il Fatto Quotidiano

Scorrendo fra i vari messaggi, troviamo anche quelli di Dany e Hiram Garcia, i soci di The Rock chegiocato un ruolo fondamentale nel riuscire a riportare in scena il Superman di Henry Cavill ...... Musk avrebbe anche dato disposizioni di non pagare le indennità accordate al personale. ... In quest'ultimo periodo molte celebritàabbandonato la piattaforma, così come diverse aziende,... “Mi hanno licenziato dopo il periodo di prova: fin qui nulla di strano ma dietro c’è un… Dopo il clamoroso addio per colpa dei video postati online, l'ex campionessa di NXT sembra essere rimasta in buoni rapporti con la compagnia ...Faceva l'intrattenitrice a Gardaland e in contemporanea, fuori dall'orario di lavoro, pubblicava foto osè su OnlyFans, poi i suoi capi l'hanno scoperta e non le ...