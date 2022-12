Messi | il padre nobile dell' Argentina in formato mondiale

Leggi su agi

(Di giovedì 15 dicembre 2022) AGi - Chissà cosa ha pensato quell'altro. Quello (Ronaldo) che se n'e' andato dal campo in lacrime dopo aver vissuto per tre quarti in panchina le ultime due partite ai Mondialia sua carriera. E che ha dovuto assistere al trionfo del suo rivale di sempre. Al quale, invece, nei giorni ormai lontania sconfitta, nella prima partita qatarina,contro l'Arabia Saudita, guardava con una certa altezzosità; convinto che l'epocaa Pulce fosse al tramonto mentre la sua, di Cristiano Ronaldo, padrone assoluto del Portogallo, avrebbe vissuto a Doha la sua epifanìa. Il calcio invece, come la vita, ha più fantasia dei programmi umani. Ed ecco che la Pulce ha fin qui vissuto il migliora sua scintillante carriera; e per contro, Cristiano ...