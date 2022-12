Mes | frenata del governo Renzi | “È andare contro interessi italiani”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Dire ‘no’ al Mes significal’interesse degli. E chiunque abbia a che vedere con la sanità sa che i soldi del Mes sanitario servono come il pane. Sì al Mes, subito”. Così il leader di Italia Viva, Matteo, dopo le parole pronunciate ieri al question time della Camera sul tema dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha frenato circa la richiesta di dare seguito all’impegno di ratificare il Mes. “Siamo coscienti dell’impegno assunto dall’Italia e che allo stato tutti gli altri Aderenti abbiano proceduto alla ratifica – ha detto infatti Giorgetti -, ma alla luce dei dati fattuali prima ricordati emerge con chiarezza la necessità che la decisione di procedere o meno alla ratifica del Trattato sia preceduta da un adeguato e ampio dibattito in Parlamento, anche tenuto ...

