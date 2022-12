Meloni supera l' esame Ue Tra i bocciati Germania | Belgio e Austria

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sulla carta sono ancora i Paesi frugali, quelli tutto rigore sui conti e zero sconti a chi ha un debito alto, sempre pronti a mettere il becco nelle finanze altrui, italiane in testa. Eppure, sono anche coloro che hanno incassato una bocciatura dalla Commissione europea sulle rispettive manovre. Nel giorno in cui Bruxelles promuove, non certo formalmente, la legge di Bilancio targata Giancarlo Giorgetti e Giorgia, la storia in Europa sembra prendere un'altra piega. Antefatto. L'Europa accende il disco verde per la manovra del governo a trazione Fratelli d'Italia. Non era scontato per una ex finanziaria dalla potenza di fuoco sì da 35 miliardi, ma tutta o quasi a base di deficit. Per fortuna, rimanere nel solco della prudenza e della responsabilità, con pochi colpi di testa e tanto realismo, a cominciare dalla priorità per famiglie e partite Iva, sembra ...