Meloni | per Commissione manovra molto seria | fatto ottimo lavoro

Il Sole 24 ORE

Cristina D'Avena aveva già espresso in passato le sue simpatie. 'Ho visto, anni fa, un video in cuicantava Memole . Inoltre ho saputo che mi segue : una volta eravamo a una ...Si parlerà di energia, Ucraina e migranti Oggi inizierà l'ultimo Consiglio Ue dell'anno, il primola Premier Giorgia. I lavori cominceranno alle 9.30concludersi probabilmente in ... Meloni e Giorgetti: manovra Italia in linea per Ue, gufi smentiti Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tetto al Pos verso i 30 euro. Il governo Meloni tratta con l'Ue per abbassare la soglia dei pagamenti elettronici. E la trattativa potrebbe avere un punto di caduta: dimezzare ...