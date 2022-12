Melissa Satta e il figlio del presidente | il gossip sulla showgirl

(Di giovedì 15 dicembre 2022)è unaitaliana, molto apprezzata anche dagli appassionati di calcio. E’ diventata famosa anche la relazione con il calciatore Kevin Prince Boateng, poi la rottura.è unamodella e conduttrice televisiva italiana con cittadinanza statunitense. E’ classe 1986, è nata a Boston da genitori italiani. Durante il liceo ha praticato tanti sport come il karate e il calcio. Nel 2002 è iniziato il percorso da modella, nel 2004 si trasferisce a Milano per iniziare l’avventura nel mondo dello spettacolo. Il suo nome è circolato tanto anche nelle prime pagine dei giornali di. Nel 2003 è salita alla ribalta la relazione con il personaggio televisivo Daniele Interrante. Foto di Ettore Ferrari / AnsaNel 2011 l’inizio del rapporto con Kevin Prince Boatang, ...

Da golssip.it Stefano Percassi Per ora si parla solo di amicizia. Ma dopo l'addio a Mattia Rivetti,si è concessa una vacanza a St Moritz e secondo quanto scrive la pagina di gossip The Pipol starebbe frequentando un'altra persona. 'Lo ...Commenta per primo Il Natale si avvicina e anchesi sta preparando. Dopo l'addio a Mattia Rivetti, l'ex velina e compagna di Kevin Prince Boateng è stata vista a St Moritz dove si è concessa una breve vacanza. Secondo la pagina di ... Melissa Satta, in vacanza a St. Moritz un nuovo flirt col bergamasco Stefano Percassi Su Dagospia: avvistata a Saint Moritz con il figlio di Antonio Percassi e fondatore del brand Kiko: sono stati presentati da un’amica comune ...Melissa Satta ha un nuovo fidanzato. Questi ultimi anni non sono stati facili per la showgirl sarda: la diretta interessata ha dovuto fare i conti con il divorzio da Kevin-Prince Boateng e con la fine ...